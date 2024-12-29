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        Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki 70 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:44 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:44
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        Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki 70 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye yetiştirildi.

        Gürdere köyünde rahatsızlanan Kazım Altan'ın yakınları, yolun kapanması nedeniyle hastaneye gidemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kapalı yolda araçla ilerleyemedi. Bir süre yürüyerek köye ulaşan ekipler, Altan'a ilk müdahaleyi evde yaptı.

        Hastayı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldıran ekipler, vakaya ulaşmak için gösterdikleri çabayı cep telefonuyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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