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        Hakkari'de ekipler kardan kapanan üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:50 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:50
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        Hakkari'de ekipler kardan kapanan üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

        İlçede önceki gün etkili olan yağış nedeniyle Tekeli, Gedik ve Fidan Tepesi üs bölgelerinin yolu kapandı.

        Söz konusu üs bölgelerinin yolunun açılması için İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede iş makineleriyle çalışma yapan ekipler, yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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