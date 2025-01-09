Şemdinli'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tek katkı evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tek katkı evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Tekeli köyünde yaşayan Kemal Yüce ait evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Şemdinli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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