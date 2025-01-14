Hakkari'de çıkan yangında evin bodrumu hasar gördü
Hakkari'de iki katlı bir evin bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Hakkari'de iki katlı bir evin bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Bağlar Mahallesi'nde Halil Kaya'ya ait evin bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında depo olarak kullanılan bodrumda hasar oluştu.
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