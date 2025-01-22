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        Uzmanından "gribal enfeksiyon" uyarısı

        Hakkari'de Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Yılmaz, gribal enfeksiyona yakalanmamak için uzun süre kalabalık ortamlarda kalınmaması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 15:34 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:34
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        Uzmanından "gribal enfeksiyon" uyarısı
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        Hakkari'de Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Yılmaz, gribal enfeksiyona yakalanmamak için uzun süre kalabalık ortamlarda kalınmaması uyarısında bulundu.

        Yılmaz, gazetecilere, viral solunum yolu enfeksiyonlarının hastalarda öksürük, yüksek ateş, baş ve eklem ağrılarına yol açtığını söyledi.

        Havanın soğumasıyla gribal enfeksiyonların sık yaşandığını belirten Yılmaz, "Sonbaharın sonu ile ilkbaharın başlangıcı arasındaki dönemde özelikle gribal enfeksiyon dediğimiz mevsimsel grip daha sık görülüyor. Grip hastalığı vakalarının diğer aylara göre daha sık yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde diğer yıllara göre bir artış söz konusu değil ama yıl içerisinde diğer ayalara göre bir artış söz konusu. Vatandaşlarımızın tedirgin olmalarına gerek yok. Herhangi bir salgın durumu söz konusu değil." dedi.

        Hastaların öncelikle aile hekimlerine başvurması gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Doktor önerisi dışında herhangi bir ilaç kullanılmamalı. Hastanın öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında etrafa saçtığı damlacıklar yoluyla bulaşıyor. Bir bulaş yolu da hapşırma, öksürme sırasında nesnelere bulaşan damlacıklara dokunduğunuzda gerçekleşebilmekte. Tokalaşma, öpüşme ve bir metreden fazla yaklaşarak konuşma yine bulaş yollarından biri. Girip aşısı, ellerin yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat etmemiz en önemli yöntemdir. Hasta kişiler ile teması kesmemiz gerekiyor. Kapalı ortamlarda uzun süre kalınmamalı. Gerekmediği sürece kalabalık ortamlara girilmemeli. Girmemiz gerekiyorsa da maske takılabilir."

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