Hakkari'de asayiş toplantısı düzenlendi

Çelik, kolluk görevlilerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında valilik salonunda yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri katıldı.

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