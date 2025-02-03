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        Hakkari'de asayiş toplantısı düzenlendi

        Hakkari'de "2025 Yılı Ocak Ayı Asayiş Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:52
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        Hakkari'de asayiş toplantısı düzenlendi
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        Hakkari'de "2025 Yılı Ocak Ayı Asayiş Toplantısı" düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında valilik salonunda yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri katıldı.

        Hakkari'de geçen ay meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı verilerin ele alındığı toplantıda, yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

        Trafik kazalarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azaldığı kentte, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlar yüzde 6 arttı, çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 289 kişi yakalandı.

        Çelik, kolluk görevlilerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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