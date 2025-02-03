Hakkari'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yüksekova-Hakkari kara yolundaki çöplük mevkisinde 46 LV 286 plakalı hafif ticari araç ile 07 L 4698 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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