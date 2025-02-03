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        Hakkari'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 22:25 Güncelleme: 03.02.2025 - 22:57
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        Hakkari'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Yüksekova-Hakkari kara yolundaki çöplük mevkisinde 46 LV 286 plakalı hafif ticari araç ile 07 L 4698 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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