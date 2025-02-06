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        Hakkari'de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Hakkari'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:18
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        Hakkari'de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Hakkari'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

        İl Müftülüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce Ulu Cami'de düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, mevlit okutuldu, ilahi dinletisi sunuldu.

        İl Müftüsü Hüseyin Okuş, depremde hayatını kaybedenler için dua okudu.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri, AFAD ve JAK ekipleri ile vatandaşların katıldığı programdan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Kızılay gönüllüleri tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de Halk Eğitimi Merkezi'nde deprem konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Seride, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibinin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara ilişkin fotoğraflar yer aldı.

        Sergiyi gezen Vali Çelik, depremin ilk gününde Hatay'a gittiğini, bir süre orada görev yaptığını hatırlattı.

        Deprem bölgesinde edindiği tecrübeye değinen Çelik, depreme karşı herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

        Depremden sonra devlet ve millet olarak büyük bir mücadele verdiklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Oruç tutmak, namaz kılmak farzsa, düşünmek, akıl etmek de en az onlar kadar farzdır. Yaptığımız faaliyetleri bilime dayalı yapmamız lazım. Her şeyden önce depreme dayanıklı evler, yapılar yapmalıyız. Sizler de deprem bölgesinde çalıştınız. O binaların içindeki insanları kurtarmak için hayatlarınızı riske atarak çalıştınız. İnsan olmanın gereğini yapmışsızın. Allah sizden razı olsun. Bu bilinci aşılamak için de siz eğitimcilere çok iş düşüyor."

        Sergiye, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, okul müdürleri ve arama kurtarma ekipleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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