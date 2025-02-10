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        Hakkari'de arama kaydı bulunan 88 kişi yakalandı

        Hakkari'de 1-8 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 88 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 17:58 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:58
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        Hakkari'de arama kaydı bulunan 88 kişi yakalandı
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        Hakkari'de 1-8 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 88 kişi yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda 1-8 Şubat tarihleri arasında meydana gelen olayların, önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı verilerin değerlendirildiği belirtildi.

        Kentte asayiş olaylarının yüzde 17, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 43 ve dolandırıcılık olaylarının yüzde 63 azaldığı bildirilen açıklamada, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonların yüzde 50 arttığı, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 88 kişinin yakalandığı kaydedildi.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri katıldı.

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