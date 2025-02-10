Hakkari'de arama kaydı bulunan 88 kişi yakalandı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda 1-8 Şubat tarihleri arasında meydana gelen olayların, önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı verilerin değerlendirildiği belirtildi.

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