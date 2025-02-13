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        Hakkari'de terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Hakkari'de terör örgütü üyesi oldukları ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:59 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:59
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        Hakkari'de terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        Hakkari'de terör örgütü üyesi oldukları ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturmalar kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medyada terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Bunun üzerine Hakkari Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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