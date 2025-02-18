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        Hakkari Müftüsü Okuş, ramazan öncesi toplantı düzenlendi

        Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, ramazanda yapılacak hizmetleri anlatmak amacıyla toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:50
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        Hakkari Müftüsü Okuş, ramazan öncesi toplantı düzenlendi
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        Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, ramazanda yapılacak hizmetleri anlatmak amacıyla toplantı düzenledi.

        Merkez Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Okuş, ramazanın her Müslümanın gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Oruç, teravih, mukabele, zekat ve fitre gibi hasenatlarıyla her Müslümanın ramazanı en güzel şekilde değerlendirdiğini kaydeden Okuş, şunları ifade etti:

        "Bu mübarek ay, bir anlamda hasat aydır. Ramazana az bir süre kaldı. Kendimizi ve camilerimizi ramazana hazırlamamız önemlidir. Bu minvalde camilerimizi temiz tutalım. Camilerimizde kadınlar için hijyenik alanlar açalım. Çocuk ve gençleri camiye ısındıracak tutum ve davranışlar içinde olalım. Onları camiden alıkoyacak hareketlerden sakınalım. Cemaatimizi evlerinde ziyaret edelim. Yetim ve kimsesizleri koruyup, kollayalım. Bir kişi bile olsa ramazan boyunca vaaz ve mukabeleye devam edelim. Merkez Ensar ve Hacı Gür camilerinde hatimle teravih namazı kılınacağını cemaatimize duyuralım. Fitre ve zekat konusunda halkımızı bilinçlendirelim."

        Fikir alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi.

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