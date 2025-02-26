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        Hakkari'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti

        Hakkari'de dağdan kopan kayanın isabet ettiği otomobil hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:50 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:55
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        Hakkari'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti
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        Hakkari'de dağdan kopan kayanın isabet ettiği otomobil hasar gördü.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 24 K 16662 Irak plakalı otomobile, Hakkari-Van kara yolunun Depin mevkisinde seyir halindeyken dağdan kopan kaya isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        İçindekilerin yara almadan kurtulduğu otomobil hasar gördü.

        Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, kayaların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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