Hakkari'de kütüphane açılışı

Hakkari'de Selahaddin Eyyubi İlk ve Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği tarafından başlatılan "Bir Bavul Kitap Kütüphanesi, Bir Kitapla Bin Dünyayı Keşfet" projesi kapsamında Selahaddin Eyyubi İlk ve Ortaokulunda kütüphane yapıldı.

Kütüphanenin açılışı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulalim Ünalan ve dernek başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız Asil'in katılımıyla yapıldı.

Asil, yaptığı konuşmada, kütüphanenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun bir şekilde düzenlendiğini söyledi.

Kütüphanenin çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirten Asil, "Projeyle yazar, çizer ve editörlerle öğrencileri bir araya getirerek kitap okuma motivasyonlarının yükseltilmesi, öğrencilerin kütüphane kültürünü tanımalarının sağlanması, okuma alışkanlığının teşvik edilmesi, kütüphane kullanımının yaygınlaştırılması, öğrencilerin ve velilerin kütüphane ve okumaya dair algılarının ölçülmesi ve akademik çalışmalar ile değerlendirilmesi hedefleniyor." dedi.

Vali Çelik de kütüphanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.