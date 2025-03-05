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        Hakkari'de elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik akımına kapılan genç kız, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:15 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:15
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        Hakkari'de elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik akımına kapılan genç kız, hayatını kaybetti.

        Güngör Mahallesi'nde yaşayan Gülcan Bilici (18), gece saatlerinde su ısıtıcısından kaynaklanan elektrik akımına kapıldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Bilici'ye ilk müdahaleyi yaptı.

        Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Bilici'nin cenazesi, Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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