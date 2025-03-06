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        Hakkari'de 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

        Hakkari'de arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:18 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:18
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        Hakkari'de 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
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        Hakkari'de arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yapılan tatbikata, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), MEB AKUB, itfaiye, 112 Acil Sağlık, Emniyet Müdürlüğü, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri katıldı.

        Tatbikatta, senaryo gereği kentte saat 09.50'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kentteki bazı binalarda kısmi yıkıma neden olan depremde, Sümbül Anadolu Lisesi'nin de bir kısmının hasar gördüğü ve bazı öğrencilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Öğrencilerin tahliye edildiği okul binasına gelen ekipler, güvenlik önlemi aldıktan sonra elektrik ve doğalgaz akımını kesti, itfaiye görevlileri de girişe yakın noktada çıkan yangını söndürdü.

        Okulda mahsur kalan bir öğrenci, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla 3. kattan indirildi. JAK ekipleri de aynı kattaki bir öğrenciyi halata bağladıkları sedye ile kurtardı.

        AFAD ve UMKE ekipleri ise devrilen mobilya malzemelerinin altında kalan 3 öğrenciyi çıkararak, sağlık ekiplerine ulaştırdı.

        Gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı tatbikatı AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, yerinde takip etti.

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