Yüksekova'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeşildere Mahallesi'nde Yakup Koç'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine mahalleye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
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