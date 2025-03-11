Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele sürüyor

Gece gündüz çalışmalarını sürdürerek onlarca üs bölgesi yolunu açan karla mücadele ekipleri, kalan yolların da açılması için çaba gösteriyor.

Hakkari'de metrelerce karın bulunduğu üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

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