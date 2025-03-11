Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele sürüyor
Hakkari'de metrelerce karın bulunduğu üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari'de metrelerce karın bulunduğu üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede karla kaplı yolları açarak üs bölgelerine ulaşımı sağlamaya çalışıyor.
Gece gündüz çalışmalarını sürdürerek onlarca üs bölgesi yolunu açan karla mücadele ekipleri, kalan yolların da açılması için çaba gösteriyor.
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