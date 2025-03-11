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        Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele sürüyor

        Hakkari'de metrelerce karın bulunduğu üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:34
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        Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele sürüyor
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        Hakkari'de metrelerce karın bulunduğu üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede karla kaplı yolları açarak üs bölgelerine ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

        Gece gündüz çalışmalarını sürdürerek onlarca üs bölgesi yolunu açan karla mücadele ekipleri, kalan yolların da açılması için çaba gösteriyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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