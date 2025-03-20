Hakkari'de dijital entegrasyonla ASM'lerde de hastane randevusu alınabiliyor

Hakkari'de, Sağlık Bakanlığının zamanda tasarrufu sağlama ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla hayata geçirdiği dijital entegrasyon sayesinde vatandaşlar, Aile Sağlık Merkezleri'nde de hastane için randevu alabiliyor.

Bakanlık tarafından 1 Ocak'ta devreye alınan dijital dönüşüm uygulamalarıyla, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarının entegre hale getirilmesi hedefleniyor.

Hakkari'deki hastaneler ve 27 ASM'ler arasında hayata geçirilen entegrasyon kapsamında da aile hekimi muayene ettiği hastasından, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi ve laboratuvar tetkiklerini direkt isteyebiliyor.

Aile hekimi, hastası için ihtiyaç halinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ilgili polikliniklere randevu da oluşturabiliyor.

Bu şekilde hastanelere yönlendirilen hastalar, poliklinik kaydına gerek kalmadan tetkiklerini yaptırabiliyor.

Gazi Mahallesinde bulunan 4 Nolu ASM'de görevli Aile Hekimi Dr. Emrullah Yaşar, söz konusu uygulamayla aile hekimlerinin, sorumluluk alanlarındaki hastalara MHRS üzerinden öncelikli randevu bulabildiğini belirtti.

Bakanlığın hastanelerdeki MHRS kotalarının yüzde 10'unu aile hekimlerine tanıdığını anlatan Yaşar, aile hekimlerinin bu sayede hastalarına, ertesi güne bile randevu alabildiğini ifade etti.