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        Hakkari'de mart ayındaki asayiş olayları değerlendirildi

        Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:51
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        Hakkari'de mart ayındaki asayiş olayları değerlendirildi
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        Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda 1-22 Mart tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı verilerin incelendiği belirtildi.

        Asayiş olaylarının yüzde 3, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 6, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 5 ve kasten yaralama olaylarında yüzde 6 azaldığı bildirilen açıklamada, narkotik suçların ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonların yüzde 118, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan operasyonların yüzde 44 arttığı kaydedildi.

        Açıklamada, bu süreçte çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 250 kişinin yakalandığı ifade edildi.

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