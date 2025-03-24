Hakkari'de mart ayındaki asayiş olayları değerlendirildi

Asayiş olaylarının yüzde 3, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 6, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 5 ve kasten yaralama olaylarında yüzde 6 azaldığı bildirilen açıklamada, narkotik suçların ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonların yüzde 118, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan operasyonların yüzde 44 arttığı kaydedildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda 1-22 Mart tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı verilerin incelendiği belirtildi.

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