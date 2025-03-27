Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Çelik, eğitim camiasıyla iftarda bir araya geldi

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, eğitim camiasıyla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:47 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Çelik, eğitim camiasıyla iftarda bir araya geldi
        ABONE OL

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, eğitim camiasıyla iftar yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenevinde iftar programı düzenlendi.

        Programda konuşan Vali Çelik, öğretmenlerin eğitimdeki önemine değindi.

        Bayram tatilinin öğretmenlerin dinlenmelerine ve mesleklerine daha büyük bir şevkle bağlanmalarına vesile olmasını dileyen Çelik, eğitime verdikleri katkılardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise öğretmenlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Programa, Vali Yardımcısı Abdülkadir Işık, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı
        Yağmurlu bayra
        Yağmurlu bayra
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor

        Benzer Haberler

        Bakanlar, Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nın kupa...
        Bakanlar, Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nın kupa...
        Bakanlar, Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nın kupa...
        Bakanlar, Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nın kupa...
        TFF Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekovaspor kupasını aldı (2)
        TFF Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekovaspor kupasını aldı (2)
        TFF Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekovaspor kupasını aldı (1)
        TFF Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekovaspor kupasını aldı (1)
        Bakanlar, Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nın kupa...
        Bakanlar, Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nın kupa...
        Yüksekova'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
        Yüksekova'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı