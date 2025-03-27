Hakkari Valisi Çelik, eğitim camiasıyla iftarda bir araya geldi

Bayram tatilinin öğretmenlerin dinlenmelerine ve mesleklerine daha büyük bir şevkle bağlanmalarına vesile olmasını dileyen Çelik, eğitime verdikleri katkılardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, eğitim camiasıyla iftar yaptı.

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