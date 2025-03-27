Hakkari Valisi Çelik, eğitim camiasıyla iftarda bir araya geldi
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, eğitim camiasıyla iftar yaptı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, eğitim camiasıyla iftar yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenevinde iftar programı düzenlendi.
Programda konuşan Vali Çelik, öğretmenlerin eğitimdeki önemine değindi.
Bayram tatilinin öğretmenlerin dinlenmelerine ve mesleklerine daha büyük bir şevkle bağlanmalarına vesile olmasını dileyen Çelik, eğitime verdikleri katkılardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise öğretmenlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Programa, Vali Yardımcısı Abdülkadir Işık, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
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