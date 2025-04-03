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        Hakkari'de maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi öldü

        Hakkari'de bir maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 00:35 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:35
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        Hakkari'de maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi öldü
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        Hakkari'de bir maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Hakkari-Çukurca kara yolundaki bir maden ocağında çalışan 34 yaşındaki Agit Ayaş, iş makinesinin altında kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayaş, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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