Hakkari'de maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi öldü
Hakkari'de bir maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Hakkari'de bir maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Hakkari-Çukurca kara yolundaki bir maden ocağında çalışan 34 yaşındaki Agit Ayaş, iş makinesinin altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayaş, kurtarılamadı.
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