Hakkari'de çamura saplanan otomobil ekiplerce kurtarıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taşkın nedeniyle yolda biriken çamura saplanan otomobil ekiplerce çıkarıldı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde taşkın nedeniyle yolda biriken çamura saplanan otomobil ekiplerce çıkarıldı.
Esendere beldesindeki Güvenli Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı.
Taşkın sonucu köy yolunda çamur ve su birikintisi oluştu.
Bu esnada yolda ilerleyen otomobil çamura saplandı.
Sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, yoldaki çamuru temizleyerek aracı bulunduğu yerden çıkardı.
Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, taşkın nedeniyle köy yolunun zarar gördüğünü söyledi.
Yolda mahsur kalan aracın ekiplerce çıkarıldığını belirten Büyüksu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.