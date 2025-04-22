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        Yüksekova Kaymakamı Akın, koltuğunu öğrencilere devretti

        Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:34
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        Yüksekova Kaymakamı Akın, koltuğunu öğrencilere devretti
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        Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.

        Kaymakam Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Avukat Mehmet Altun İlkokulu öğrencileri Yağız Sarıkurt ve Miray Avan'ı makamında ağırladı.

        Makam koltuğuna oturan öğrenciler, ilçeyle ilgili hayallerini, projelerini dile getirdi.

        Kaymakam Mustafa Akın ise anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukların bayramını kutladı.

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