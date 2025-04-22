Yüksekova Kaymakamı Akın, koltuğunu öğrencilere devretti

Kaymakam Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Avukat Mehmet Altun İlkokulu öğrencileri Yağız Sarıkurt ve Miray Avan'ı makamında ağırladı.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.

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