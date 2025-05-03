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        Hakkari'de 2 pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Hakkari'de iki pikabın çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 23:51 Güncelleme: 03.05.2025 - 23:53
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        Hakkari'de 2 pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        Hakkari'de iki pikabın çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.

        Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 ASP 490 plakalı pikap ile 06 BVM 630 plakalı pikap çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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