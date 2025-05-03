Hakkari'de 2 pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 ASP 490 plakalı pikap ile 06 BVM 630 plakalı pikap çarpıştı.

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