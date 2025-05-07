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        Hakkari'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

        Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası kapsamında öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:10
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        Hakkari'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
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        Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası kapsamında öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Bulak Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na geldi.

        Burada polis ve jandarma ekipleri, öğrencilere yolun karşısına güvenli geçiş, yaya geçidi kullanımı, gece saatlerinde trafikte yaya güvenliği, temel trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına güvenli binme ve inme kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı.

        Belediye tarafından yeni alınan go-kart ve bisikletlerle öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

        Etkinliğin ardından çeşitli ikramlarda bulunulan öğrenciler, ekiplere teşekkür etti.

        Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Maaz Özdemir, tam donanımlı Çocuk Eğitim Trafik Parkı'nda eğitimlerin sürdüğünü belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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