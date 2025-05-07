Hakkari'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Belediye tarafından yeni alınan go-kart ve bisikletlerle öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Burada polis ve jandarma ekipleri, öğrencilere yolun karşısına güvenli geçiş, yaya geçidi kullanımı, gece saatlerinde trafikte yaya güvenliği, temel trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına güvenli binme ve inme kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Bulak Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na geldi.

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