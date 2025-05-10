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        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesi yolunu açmaya çalışıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:27 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:27
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        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesi yolunu açmaya çalışıyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunda çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, zaman zaman ekskavatör kullanıyor.

        Yolun kısa sürede açılması hedefleniyor.

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