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        Hakkari'de derede kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 20:06 Güncelleme: 10.05.2025 - 20:12
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        Hakkari'de derede kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Piknik yapmak için arkadaşlarıyla Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyü yakınına giden 18 yaşındaki Neçir Kom, yüzmek için bir arkadaşıyla suya girdi.

        Akıntıya kapılan Kom, bir süre sonra gözden kayboldu, arkadaşı ise çevredekilerce kurtarıldı.

        İhbarda bulunulması üzerine bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personelinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

        Vatandaşların da destek verdiği çalışmaların yürütüldüğü bölgeye giden Kaymakam Mustafa Akın, görevlilerden olay ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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