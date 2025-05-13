Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Hakkari Valisi Çelik'i ziyaret etti

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:41 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Hakkari Valisi Çelik'i ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Gümen, Çelik ile makamında bir araya geldi.

        Kentte yürütülen tarıma ilişkin projeler ile kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, orman varlığının korunması ve sürdürülebilir tarım politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        Ziyarette, Derecik ilçesinde görülen şap ve hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik faaliyetler de ele alındı.

        Çelik, ziyaretinden dolayı Gümen'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
        Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
        Şemdinli'de su kuyusuna düşen çocuk öldü
        Şemdinli'de su kuyusuna düşen çocuk öldü
        Derede akıntıya kapılan İbrahim 4 gündür aranıyor
        Derede akıntıya kapılan İbrahim 4 gündür aranıyor
        Hakkari'de derede kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor
        Hakkari'de derede kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor
        Hakkari Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imz...
        Hakkari Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imz...
        Hakkari İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu, şehit annelerini ziyaret etti
        Hakkari İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu, şehit annelerini ziyaret etti