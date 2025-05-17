Futbol: Bölgesel Amatör Ligi
Bölgesel Amatör Ligi baraj maçında Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyespor'u 2-1 yendi.
Bölgesel Amatör Ligi baraj maçında Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyespor'u 2-1 yendi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj mücadelesinde Hakkari Zap Spor, Merzan Şehir Stadı'nda Yüksekova Belediyespor'u konuk etti.
Zorlu mücadelede Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyespor'u 2-1 yendi.
Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.
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