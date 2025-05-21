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        Hakkari'de dereye düşerek kaybolan genci arama çalışmaları 12. gününde sürüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:37
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        Hakkari'de dereye düşerek kaybolan genci arama çalışmaları 12. gününde sürüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları devam ediyor.

        AFAD koordinasyonunda 12 gündür yürütülen çalışmalara, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, dalgıç polisler, 112 Acil Sağlık ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri katılıyor.

        Ekipler, botla yönlendirme, sondalama, dalgıçlarla su altı arama, sonar cihazıyla görüntüleme ve helikopter destekli havadan tarama yaparak, Kom'a ulaşmaya çalışıyor.

        Kom'un dereye düştüğü noktadan başlayan arama çalışmaları, Irak sınırına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bölgede yoğunlaştırıldı.

        Gencin ailesi de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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