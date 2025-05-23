Hakkari'de "sağlıklı yaşam" için boy ve kilolar ölçülüyor

Obezitenin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında vatandaşlara bilgi verdiklerini belirten Bak, "Burada insanlarımızın boy ve kilolarını ölçtük. Tespitler yaptık. Obeziteleri var mı, kronik hastalıkları nelerdir diye çalışma yaptık. Tespitte bulunduğumuz vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yaptık." dedi.

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Rıdvan Bak, AA muhabirine, vatandaşların boy ve kilosunu ölçerek obeziteye olan yatkınlıklarını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Çalışma hakkında bilgi veren ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yaptı.

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