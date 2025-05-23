Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de "sağlıklı yaşam" için boy ve kilolar ölçülüyor

        Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Hakkari'de uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de "sağlıklı yaşam" için boy ve kilolar ölçülüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Hakkari'de uygulanmaya başlandı.

        İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kampanya kapsamında Ulu Cami önünde stant kurdu.

        Çalışma hakkında bilgi veren ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yaptı.

        Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri yüksek çıkanlar, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerine yönlendirildi.

        Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Rıdvan Bak, AA muhabirine, vatandaşların boy ve kilosunu ölçerek obeziteye olan yatkınlıklarını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

        Obezitenin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında vatandaşlara bilgi verdiklerini belirten Bak, "Burada insanlarımızın boy ve kilolarını ölçtük. Tespitler yaptık. Obeziteleri var mı, kronik hastalıkları nelerdir diye çalışma yaptık. Tespitte bulunduğumuz vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yaptık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Türkiye-Çin arası 'doğrudan iletişim'
        Türkiye-Çin arası 'doğrudan iletişim'
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor

        Benzer Haberler

        Hakkari'de servis minibüsü takla attı; 13'ü öğrenci 14 yaralı
        Hakkari'de servis minibüsü takla attı; 13'ü öğrenci 14 yaralı
        Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
        Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
        Hakkari'de yaylada rahatsızlanan kişi için ekipler seferber oldu
        Hakkari'de yaylada rahatsızlanan kişi için ekipler seferber oldu
        Hakkari'de yetim ve öksüz çocuklara yönelik program düzenlendi
        Hakkari'de yetim ve öksüz çocuklara yönelik program düzenlendi
        Hakkari'de cami inşaatına destek için "hayır çarşısı" etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de cami inşaatına destek için "hayır çarşısı" etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de şap hastalığına karşı hayvanlara aşı yapılıyor
        Hakkari'de şap hastalığına karşı hayvanlara aşı yapılıyor