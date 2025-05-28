Hakkari'de "Aile Yılı" temasıyla sergi düzenlendi

Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezince, "Aile Yılı" temasıyla yıl sonu sergisi düzenlendi.

Meydan Medresesi'nde düzenlenen sergide konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sergide el emeği ve alın terinin eseri olan ürünlerin yer aldığını söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kurslardan herkesin faydalanabildiğini vurgulayan Çelik, "Vatandaşların kendilerini geliştirebilecekleri alanlar açmak önemli. Halk Eğitimi Merkezi bu anlamda güçlü bir kurumumuzdur. 502 usta öğretici, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı çalışmaları çerçevesinde ciddi anlamda emek harcayarak 21 bin vatandaşımıza jimnastikten okuma yazmaya, bilgisayardan operatörlüğe, halk oyunlarından basketbola kadar çeşitli kurslar açtılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Çelik, kursiyerlerin eğitimlerinin sonunda sadece belge almayı değil, edindikleri mesleki bilgileri üretime dönüştürmelerinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise eğitimde son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirterek, "Valimiz Sayın Ali Çelik'in liderliğinde, Anadolu'muzun serhat şehri Hakkari'de eğitimden sağlığa, altyapıdan ulaşıma, sosyal etkinlik projelerinden, ilin kültürel tanıtımına kadar ve sayamadığımız birçok alandaki değişim ve dönüşüm rüzgarına, eğitim camiası olarak bizler de yelken açarak bundan nasiplendik. Bugün burada sadece el emeği ürünleri değil aynı zamanda emek, sabır, dayanışma ve üretim kültürünü de sergiliyoruz." dedi.