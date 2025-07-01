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        Hakkari'de yürütülen çalışmalarla aranan kişi sayısında düşüş yaşandı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentte yürütülen çalışmalarla aranan kişi sayısında büyük bir düşüşün yaşandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:14 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:14
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        Hakkari'de yürütülen çalışmalarla aranan kişi sayısında düşüş yaşandı
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentte yürütülen çalışmalarla aranan kişi sayısında büyük bir düşüşün yaşandığını belirtti.

        Valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, yılın ilk 6 ayında meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Çelik, asayiş olaylarının geçmiş yıllara göre mukayesesini ve mevcut durum analizini önemsediklerini söyledi.

        İçişleri Bakanlığının 81 ilde uyguladığı stratejiyle güvenlik ve asayiş planlamasını sürdürdüklerini kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

        "Tüm suç örgütleriyle amansız, kesintisiz mücadelemiz sürüyor. Son dönemdeki yoğun uygulamaların ana merkezi de daha önce suç işlemiş ama haklarında yakalama kararı olmasına rağmen bir şekilde ulaşılamayan kişilere yönelik olarak sürdürülen yakalama faaliyetleri. Orada ciddi bir mesafe kat edildi. 3 binli rakamlardan 900'lü rakamlara düştü. Haklarında daha önce yakalama kararı bulunan kişilerin çoğu yakalanarak suçla ilişkileri kesilmiş durumda. Son rakamımız 900 kişi şu anda haklarında yakalama kararı olan ve ifadeye çağrılan. Bunlardan 143'ü, haklarında tutuklama kararı olanlar. Bunlara yönelik de çalışmalarımız devam ediyor."

        Asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalmanın yaşandığını ifade eden Çelik, bunun kentin huzuru açısından önemli bir parametre olduğunu vurguladı.

        Kentin, asayiş olayları bakımından son sıralarda yer aldığının belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

        "Dolandırıcılık olaylarında geçen seneye göre yüzde 6'lık artış var. Geçen yıl 163 olay varken bu yıl 173 olaya çıktı. Kolluk kuvvetlerimiz bu konuda 6-7 bin broşür dağıttı. Halen kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 30 vatandaşımızın, 'ben hakimim, savcıyım, polisim' diyerek ciddi miktarda paralarını alan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bunlara karşı daha dikkatli olmamız lazım. Kimse bunlara kanmasın. Devletin var oluş gayesi insanların iyiliği içindir. KADES uygulamamız yaygınlaşıyor. Şiddet ve öfke temeliyle çaresizliktir, bilgisizlik ve niteliksizliktir. Kadına şiddet zaten acizliktir. Kolluk birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız da bu konuda gerekli çalışmaları yürütüyor."

        Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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