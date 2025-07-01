Hakkari'de yürütülen çalışmalarla aranan kişi sayısında düşüş yaşandı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentte yürütülen çalışmalarla aranan kişi sayısında büyük bir düşüşün yaşandığını belirtti.

Valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, yılın ilk 6 ayında meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, asayiş olaylarının geçmiş yıllara göre mukayesesini ve mevcut durum analizini önemsediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde uyguladığı stratejiyle güvenlik ve asayiş planlamasını sürdürdüklerini kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Tüm suç örgütleriyle amansız, kesintisiz mücadelemiz sürüyor. Son dönemdeki yoğun uygulamaların ana merkezi de daha önce suç işlemiş ama haklarında yakalama kararı olmasına rağmen bir şekilde ulaşılamayan kişilere yönelik olarak sürdürülen yakalama faaliyetleri. Orada ciddi bir mesafe kat edildi. 3 binli rakamlardan 900'lü rakamlara düştü. Haklarında daha önce yakalama kararı bulunan kişilerin çoğu yakalanarak suçla ilişkileri kesilmiş durumda. Son rakamımız 900 kişi şu anda haklarında yakalama kararı olan ve ifadeye çağrılan. Bunlardan 143'ü, haklarında tutuklama kararı olanlar. Bunlara yönelik de çalışmalarımız devam ediyor."