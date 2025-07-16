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        Hakkari'de özel gereksinimli genç bir günlüğüne asker oldu

        Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Yılmaz Çallı, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:18 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:18
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        Hakkari'de özel gereksinimli genç bir günlüğüne asker oldu
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        Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Yılmaz Çallı, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çallı'nın ailesi evlatlarının jandarma olma hayali kurduğunu İl Jandarma Komutanlığı'na iletti.

        Talebin kabul edilmesi üzerine görevliler tarafından evinden alınan Çallı ve ailesi, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Burada saç tıraşı yapılarak üniforması giydirilen Çallı, temsili yemin ederek bir günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Çallı'ya komutanlık binasındaki birimler de gezdirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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