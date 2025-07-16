Hakkari'de özel gereksinimli genç bir günlüğüne asker oldu
Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Yılmaz Çallı, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.
Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Yılmaz Çallı, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çallı'nın ailesi evlatlarının jandarma olma hayali kurduğunu İl Jandarma Komutanlığı'na iletti.
Talebin kabul edilmesi üzerine görevliler tarafından evinden alınan Çallı ve ailesi, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Burada saç tıraşı yapılarak üniforması giydirilen Çallı, temsili yemin ederek bir günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu yaşadı.
Çallı'ya komutanlık binasındaki birimler de gezdirildi.
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