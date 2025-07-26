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        Hakkari kırsalında rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında rahatsızlanan çoban Talat Çakmak, ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:42
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        Hakkari kırsalında rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında rahatsızlanan çoban Talat Çakmak, ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.

        İlçenin Kısıklı köyü kırsalında gece hayvanları otlatan 22 yaşındaki Çakmak, rahatsızlandı.

        Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ambulans dağlık alana gidemeyince, ekipler yaya olarak bölgeye ulaştı.

        Ekiplerin köy yakınında bekletilen ambulansa ulaştırdığı Çakmak, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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