Hakkari kırsalında rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında rahatsızlanan çoban Talat Çakmak, ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında rahatsızlanan çoban Talat Çakmak, ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.
İlçenin Kısıklı köyü kırsalında gece hayvanları otlatan 22 yaşındaki Çakmak, rahatsızlandı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ambulans dağlık alana gidemeyince, ekipler yaya olarak bölgeye ulaştı.
Ekiplerin köy yakınında bekletilen ambulansa ulaştırdığı Çakmak, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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