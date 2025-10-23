Hakkari'de PTT'den 185'inci müşterisine hediye

Hakkari'de Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla gişe işlemi için kuruma gelen 185'inci kişiye pul koleksiyonu hediye edildi.

PTT Hakkari Başmüdürlüğünde işlem yapan 185'inci müşteri Cennet Cindioğlu oldu.

Başmüdür Şehmus Alptekin, Cindioğlu'na PTT Pul Portföyü hediye etti.

Daha sonra açıklama yapan Alptekin, PTT'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Alptekin, "1840 yılında mektupla serüvenine başlayan PTT, bugün dijital, lojistik, bankacılık, kargo ve e-ticaret alanlarında büyük atılımlar yapmış, vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet sunmaya devam etmektedir. Kurumumuzun tek amacı, halkımıza en iyi şekilde hizmet etmektir." dedi.

Aldığı anlamlı hediye nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Cindioğlu ise pul portföyünü ömür boyu saklayacağını dile getirdi.