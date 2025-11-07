Hakkari'de Gazze yararına "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi

Hakkari'de İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Hakkari Şubesi Kadın Kolları iş birliğiyle "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi.

Merkez Ulu Cami avlusunda yapılan etkinlikte evlerde hazırlanan yöresel yemekler ve yiyecekler ile çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Kent sakinlerinin ilgi gösterdiği etkinlikten elde edilen gelir Gazze'ye ulaştırılacak.

Hakkari İl Müftüsü ve TDV Hakkari Şube Başkanı Hüseyin Okuş, İsrail'in uyguladığı vahşete sessiz kalmayarak Gazzeli kardeşleri için etkinlik düzenleyen din görevlilerine ve TDV Hakkari Kadın Kolları gönüllülerine teşekkür etti.

Etkinliğin Müslüman kardeşliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Okuş, "Müslüman olarak Gazze'de yaşanan dramı iliklerimize kadar hissetmiyorsak kendimizi sorgulamalıyız. Hiçbir şey yapamıyorsak İsrail menşeli mallara boykotu genişletebiliriz. Gazzeli mazlum kardeşlerimizin kurtuluşları için dua ve niyazda bulunabiliriz. İmkanlarımız ölçüsünde lojistik destek sağlayabiliriz. İşte bugün düzenlediğimiz bu etkinlik, gerçek Müslüman halkların ortak duygularını temsil etmektedir. Bu vesileyle hayır çarşımıza katkı sunan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.