        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de karda kaybolan büyükbaş hayvanlardan bazıları bulundu

        Hakkari'nin Durankaya beldesinde iki gün önce etkili olan kar nedeniyle dağda kaybolan 20 büyükbaş hayvandan 8'i bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:46 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:46
        Hakkari'de karda kaybolan büyükbaş hayvanlardan bazıları bulundu
        Hakkari'nin Durankaya beldesinde iki gün önce etkili olan kar nedeniyle dağda kaybolan 20 büyükbaş hayvandan 8'i bulundu.

        Beldenin Çaylıca ve Köyiçi mahallelerindeki hayvan yetiştiricilerine ait 20 büyükbaş hayvan, iki gün önce etkili olan kar nedeniyle dağda kayboldu.

        Hayvan sahiplerinin haber vermesi üzerine belde belediyesi tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de katıldığı çalışmada ekipler, kepçeyle kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Sarı Tepe'ye kadar ilerledi.

        Bazı noktalarda yoğun kara nedeniyle yürüyerek ilerleyebilen ekipler, Bılmizit Yaylası'nda 8 hayvanı buldu.

        Uzun uğraşların ardından hayvanları yerleşim yeri yakınına indiren ekipler, diğer hayvanların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

