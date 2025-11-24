Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Trabzon'daki şehit ve gazi yakınlarından Hakkari'ye ziyaret

        Trabzon'dan aralarında şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu 41 kişilik kafile, "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesi kapsamında Hakkari'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Giriş: 24.11.2025 - 17:20 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:20
        Trabzon'daki şehit ve gazi yakınlarından Hakkari'ye ziyaret
        Trabzon'dan aralarında şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu 41 kişilik kafile, "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesi kapsamında Hakkari'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesi doğrultusunda 41 kişiden oluşan kafile önceki gün Hakkari'ye geldi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile bir araya gelen kafiledekiler, Meydan Medresesi, Melik Esat Camisi, Seyir Tepesi ve Belediye Halk Pazarı'nı dolaştıktan sonra Çukurca ilçesine geçti.

        Burada Emir Şaban Camisi ve tarihi taş değirmeni gezen kafiledekiler, Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ve ilçe sakinleriyle sohbet etti.

        Kafile sorumlusu Leyla Yavuz, yaptığı açıklamada, şehit ve gazi yakınlarıyla ilçeye geldiklerini söyledi.

        Yavuz, "Terörsüz Türkiye için, şehit annelerimize moral vermek için geldik. İnşallah başka anneler, yavrular, babalar ağlamasın. Bundan sonra birlik ve bütünlük içinde olacağız. Daima amacımız oydu. Onun için burayı tercih ettik." dedi.

        Trabzonlu şehit Selçuk Mumcu'nun annesi Fadime Mumcu da "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın. Ben ağladım başka anneler ağlamasın. Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimizden Allah razı olsun. Terörsüz Türkiye sürecini destekliyoruz. Allah tüm askerlerimizi annesine, babasına bağışlasın, devletimizde zeval vermesin." diye konuştu.

        Mumcu'nun ablası Asiye Kareli de her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını dile getirerek, "Allah uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Bizler Trabzon'dan Hakkari'ye kardeşlik köprüsünü oluşturmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

        Suriye'de şehit olan Kadir Tuncer'in annesi Seher Tuncer de başka annelerin ağlamasını istemediklerini belirterek, "Dışarıdaki düşmanlarımıza karşı birlik ve kardeş olmamız gerekiyor. Hepimiz kardeşiz. Bu vatan bizim vatanımız." dedi.

