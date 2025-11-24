Van, Hakkari ve Bitlis'te Öğretmenler Günü kutlandı

Van, Hakkari ve Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerle kutlandı.

Van'da, Valilik bahçesindeki tören İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunduğu program, Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam etti.

Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, eğitimde büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

Kentte yapılan yatırımlara değinen Balcı, "Şu ana kadar 220 okulu bitirdik, 26'sı inşaat halinde ve 14'ünün de yapımına başlanacak. Böylece 3 yılda 260 okulumuzu tamamlamış olacağız. 300 okulun kütüphanesini tamamladık. Yaklaşık 5 milyona yakın kitabı öğrencilerle buluşturduk. Bütün öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aras ise Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Bu vizyonun en önemli unsurunun eğitim olduğunu vurgulayan Aras, "Omuzlarında taşıdığı ağır sorumluluğun farkında ve bilincinde olan öğretmenlerimiz, bu vizyonun somut adımlarından biri olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile memleketin en değerli varlığı olan evlatlarımızı geleceğe hazırlamakta ve bu önemli vazifeyi yerine getirirken hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından program, göreve yeni atanan öğretmenlerin yemin etmesi, oratoryo gösterisi, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin ve yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Programa, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Erciş ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "90'lar Pop Konseri" düzenlendi.

Atakan Çelik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda dönemin kıyafetleriyle sahne alan öğretmenler, 1990'lı yılların şarkılarını seslendirdi.