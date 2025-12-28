Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de çocuklar kızak ve bidonlarla kayarak eğlendi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından kızak ve bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 21:59 Güncelleme: 28.12.2025 - 21:59
        Hakkari'de çocuklar kızak ve bidonlarla kayarak eğlendi
        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından kızak ve bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.

        Kar yağışını fırsat bilen çocuklar da plastik bidonlar ve tahtadan yapılan kızaklarıyla kayarak karın keyfini çıkardı.

        Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kardan adam yaptı, kar topu oynayarak eğlendi.

