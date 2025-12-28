Hakkari'de çocuklar kızak ve bidonlarla kayarak eğlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından kızak ve bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından kızak ve bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar da plastik bidonlar ve tahtadan yapılan kızaklarıyla kayarak karın keyfini çıkardı.
Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kardan adam yaptı, kar topu oynayarak eğlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.