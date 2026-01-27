Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de jandarmadan özel gereksinimli çocuğa doğum günü sürprizi

        Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel gereksinimli çocuğa 10. yaş gününde pasta ve hediyeler götürerek sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 19:19 Güncelleme: 27.01.2026 - 19:19
        Hakkari'de jandarmadan özel gereksinimli çocuğa doğum günü sürprizi
        Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel gereksinimli çocuğa 10. yaş gününde pasta ve hediyeler götürerek sürpriz yaptı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, jandarma personeli Doğanay Karakurt'u evinde ziyaret ederek aile fertleriyle bir araya geldi.

        Yanlarında götürdükleri pastayla Karakurt'un doğum gününü kutlayan jandarma personeli, çocuğa jandarma arabası ve okuma kitapçığı hediye etti.

        Jandarma personeli, evdeki diğer çocuklara da hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

