        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Askeri bando takımı Çukurca'da konser verdi

        Giriş: 09.02.2026 - 15:55 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:55
        Askeri bando takımı Çukurca'da konser verdi
        Diyarbakır 7'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konser verildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Saran Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konser, ilgi gördü.

        Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.

        Konsere, Kaymakam Emre Cebeci, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Deniz, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Özer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Türken, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

