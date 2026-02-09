Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de karların erimesiyle akmaya başlayan şelaleler dronla görüntülendi

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde, karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan şelaleler ile yüksek kesimlerde oluşan sis tabakası dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:38 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:38
        Hakkari'de karların erimesiyle akmaya başlayan şelaleler dronla görüntülendi
        Hakkari'nin Derecik ilçesinde, karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan şelaleler ile yüksek kesimlerde oluşan sis tabakası dronla görüntülendi.

        Balkaya Dağları eteklerindeki sarp kayalıklarda kar ve yağmurdan beslenen üç şelale, son günlerde karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

        Metrelerce yükseklikten akan şelaleler, kayaların arasından süzülen görüntüsüyle seyirlik manzaralar oluşturuyor.

        İlçenin yüksek kesimlerinde oluşan sis tabakası ve şelaleler, dronla görüntülendi.

