Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 453 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 453 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:22 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 453 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 453 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 mahalle ve 55 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri kapalı 141 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kent merkezinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kar ve sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi düştü, Karayolları ekipleri ana arterlerde önlem aldı.

        - Bitlis

        Kentte etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle il genelinde 165 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Kurtkan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılması için esiplerin sahada olduğunu belirtti.

        Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        - Hakkari

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde kapanan 144 yerleşim yerinden 143'ünün yolu ekiplerce açıldı.

        Kapalı olan Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yolunun açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        - Muş

        Muş'ta dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı 146 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Yolları en kısa sürede ulaşıma açacaklarını ifade eden Yentür, ekiplerin sahada çalıştığını ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çabanın gösterildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 143 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı
        Hakkari'de 143 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı
        Hakkari'de karla mücadele: 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
        Hakkari'de karla mücadele: 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
        Gökyüzü meraklıları model uçakla buluştu
        Gökyüzü meraklıları model uçakla buluştu
        Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu
        Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu
        Hakkari'de 22 kilo 170 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 22 kilo 170 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi