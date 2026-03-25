Hakkari'de aile konulu söyleşi düzenlendi

Hakkari'de Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında "Gelecekten Geleceğe Aile" konulu söyleşi programı düzenlendi.



Valilik ve belediye koordinasyonunda Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Psikolojik Bilim Uzmanı ve Aile Danışmanı Adnan Kalkan katılımcılarla bir araya geldi.



Değişen toplumsal dinamikler karşısında aile yapısının korunmasının önemine değinen Kalkan, sağlıklı iletişim ve bilinçli ebeveynliğin, güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu aktardı.



Soru ve cevap bölümünün ardından sona eren programa kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



