Belediye ekibi tipiye yakalandı

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Hakkari Belediyesi ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak isterken tipiye yakalandı.

Okulların tatil edildiği ve sabah saatlerinden itibaren kapanan yerleşim yeri sayısının 297’ye yükseldiği Hakkari’de, kar yağışı yerini tipi ve dondurucu havaya bıraktı. Yolların buz pistine döndüğü bazı mahallelerde içinde kadın ve çocukların da bulunduğu araçlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun tipiye aldırış etmeyen belediye ekipleri, mahsur kalan araçlara ulaşarak beraberinde götürdükleri halatların yardımıyla yakalandıkları tipiye rağmen kurtardı.

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