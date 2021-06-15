Hakkari’de aşıya rağbet

Hakkari’de korona virüs salgınını önlemek amacıyla başlatılan aşı çalışmaları yoğun ilgi görüyor.

Kentte ilgi gören aşı programı nedeniyle devlet hastanesinde 10 aşı odası oluşturuldu. Aşılama programına uygun bir şekilde yaş sırası gelen gruplara randevu almaları şartı ile isteğe bağlı olarak Sinovac ve Biontech aşısı yapılıyor. Sabah saatlerinde aşı olmaya giden vatandaşlar, Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünün müthiş bir organizasyon gerçekleştirerek randevu takvimine göre gelenleri aşı odalarına aldığını ifade ettiler. Vatandaşlar, “Hastane Başhekimi Uğur Can Kara, hastane yöneticileriyle birlikte aşı odaları ve çalışanları sık sık denetleyerek vatandaşların sıkıntı yaşamamaları konusunda titiz bir çalışma sergilediğini gördük. Bu hassasiyetten dolayı hastane yetkililerine teşekkür ediyoruz” dediler.

Hakkari Devlet Hastanesi yetkilileri ise özellikle son zamanlarda aşılamanın daha da arttığını belirterek, köy ve mezrada yaşayan vatandaşların da ayağına kadar aşıyı götürdüklerini söylediler.

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