        Haberler Gündem Güncel Hakkari-Van kara yolundaki ulaşım sorunu giderildi | Son dakika haberleri

        Hakkari-Van yolundaki ulaşım sorunu alternatif güzergah ve iki köprüyle giderildi

        Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu Hakkari-Van kara yolunda yaşanan ulaşım sıkıntısı, Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Karayolları ve DSİ ekiplerinin çalışmaları sonucu açılan alternatif güzergah ve kurulan iki panel köprüyle giderildi. Bu kapsamda alternatif yolun ana yola bağlanması için devreye giren Milli Savunma Bakanlığı'nca Zap Suyu'nun üzerinde 39 metrelik panel köprü inşa edildi. Güzergahın gidiş geliş şeklinde kullanılması için Mehmetçiğin inşa ettiği köprünün yanına Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından da ikinci panel köprü kuruldu

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Hakkari merkeze bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelan sonucu yolun kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Tatlı köyü mevkisinde yapılan 2,5 kilometrelik alternatif yolun ana yola bağlanması için devreye giren Milli Savunma Bakanlığınca Zap Suyu'nun üzerinde 39 metrelik panel köprü inşa edildi. 

        Köprünün tamamlanmasıyla kontrollü geçişlerin başladığı söz konusu güzergahın gidiş geliş şeklinde kullanılması için Mehmetçiğin inşa ettiği köprünün yanına Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından da ikinci panel köprü kuruldu.

        Alternatif güzergah ve inşa edilen panel köprüler sayesinde yaşanan sorunu ortadan kaldırıldı, sürücü ve yolcular yeniden kesintisiz ulaşım imkanına kavuştu.

        Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kütle halinde kayan toprak nedeniyle yatağı daralan Zap Suyu kenarında çalışma yürüttü. Bölgede olası taşkın tehlikesine karşı gece gündüz çalışan ekipler, köprülerin bulunduğu noktada da tahkimat işlemi yaptı.

        Bölgeden geçen sürücülerden Murat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarda emeği geçen kurumlara ve personele teşekkür etti. Kentte meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti: "Şu an çok güzel iki köprümüz var. Tonajlı araçların geçebileceği şekilde inşa edilmiş. Yol sıkıntımız şu an yok. Kentteki herkesin beklentisi Berçelan'da yapılacak bir alternatif yoldur. Önce açılan geçici güzergahlardan 1,5 saate yakın yol gidiyorduk. Hem rampaydı hem de sıkıntılıydı ama şu an çok şükür rahat. Köprülerimiz de iyi. Buradan gidince 10 dakikada geçiyoruz. Allah razı olsun."

        ürücü Seyfettin Seyhan ise yapılan yeni yol ve köprülerden memnun kaldıklarını dile getirerek, "Çok şükür ulaşım rahatladı. Önceki güzergahtan ulaşım sıkıntılıydı. Buranın açılması iyi oldu" dedi.

        DSİ personeli Engin Çiğdem de bölgede iki panel köprünün trafiğe açıldığını anlatarak, "Şu an bir sıkıntı yok. İlerleyen süreçte yeni köprüler de yapılacak. Biz de DSİ olarak taş tahkimatı yapıyoruz. Ulaşım çok rahatladı. İki şeritli bir yol açıldı. Çalışmalar da sürüyor" diye konuştu.

        Esnaf Fevzi İrdem de heyelan nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını, yapılan yol ve köprülerle bu sorunun aşıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Kentin coğrafi olarak zorlu bir yapısı olduğunu kaydeden İrdem, "Allah'a şükür şu an alternatif yolumuz açıldı. Devlet büyüklerimizden isteğimiz, Berçelan yolunun açılmasıdır. Yol konusu herkesi ilgilendiren bir konu. Yapılan hizmeti ufak görmemek lazım ama bu hizmetle de yetinmemek lazım" ifadelerini kullandı.

