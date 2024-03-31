Hakkari Belediye başkan adayları kimlerdir? Hakkari Belediyesi hangi partide? Hakkari Belediye başkanı kimdir? Hakkari Belediyesi hangi partide? Hakkari Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Hakkari Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hakkari Belediyesini hangi parti kazandı ve Hakkari Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hakkari yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:54 facebook

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