Hakkari Belediye başkan adayları kimlerdir? Hakkari Belediyesi hangi partide? Hakkari Belediye başkanı kimdir?
Hakkari Belediyesi hangi partide? Hakkari Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Hakkari Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hakkari Belediyesini hangi parti kazandı ve Hakkari Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hakkari yerel seçim sonuçları..
Hakkari BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hakkari Belediye Başkanlığını 19199 alınan oy ve %59.97 oy oranı ile Halkların Demokratik Partisi adayı Cihan Karaman kazanmıştır.
Hakkari Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 3
Halkların Demokratik Partisi 2
Hakkari BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİZELİHA KIRAN - HAKPAR Hakkari Belediye Başkan Adayı ALİ RIZA ŞAHBAZ - HKP Hakkari Belediye Başkan Adayı BURHAN SEVGİ - BTP Hakkari Belediye Başkan Adayı ABDULLAH ÜNAL - TKH Hakkari Belediye Başkan Adayı SAVAŞ TETİK - BĞMSZ Hakkari Belediye Başkan Adayı MİRZA ÖZBEG - DEVA Hakkari Belediye Başkan Adayı CÜNEYT ÖZBEK - CHP Hakkari Belediye Başkan Adayı AHMET BAL - MP Hakkari Belediye Başkan Adayı AZİZ YİLDIRIM - DSP Hakkari Belediye Başkan Adayı HARUN DUMAN - HÜDAPAR Hakkari Belediye Başkan Adayı İSMET ÖLMEZ - AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı KEMAL KAYA - YENİDEN REFAH Hakkari Belediye Başkan Adayı MEHMET SIDDIK AKIŞ - DEM Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı YAŞAR YORULMAZ - İYİ Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı MELİS YILDIZ AKIN - ZP Hakkari Belediye Başkan Adayı
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